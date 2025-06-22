Share this postAlicia’s NewsletterWHY AMERICA? CAN YOU ANSWER WHY WE LET THIS ARROGANT, SENILE, ORANGE COLORED IDIOT TAKE US TO HELL ON EARTH?Copy linkFacebookEmailNotesMoreWHY AMERICA? CAN YOU ANSWER WHY WE LET THIS ARROGANT, SENILE, ORANGE COLORED IDIOT TAKE US TO HELL ON EARTH?WHY?Alicia Lutz-RolowJun 22, 20252Share this postAlicia’s NewsletterWHY AMERICA? CAN YOU ANSWER WHY WE LET THIS ARROGANT, SENILE, ORANGE COLORED IDIOT TAKE US TO HELL ON EARTH?Copy linkFacebookEmailNotesMore2Share2Share this postAlicia’s NewsletterWHY AMERICA? CAN YOU ANSWER WHY WE LET THIS ARROGANT, SENILE, ORANGE COLORED IDIOT TAKE US TO HELL ON EARTH?Copy linkFacebookEmailNotesMore2Share