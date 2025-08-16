Share this postAlicia’s NewsletterWHEN THE PEOPLE FEAR THE CORPORATION, THERE IS TYRANNY!Copy linkFacebookEmailNotesMoreWHEN THE PEOPLE FEAR THE CORPORATION, THERE IS TYRANNY!WHEN THE CORPORATION FEARS THE PEOPLE, THERE IS FREEDOM!Alicia LutzAug 16, 20253Share this postAlicia’s NewsletterWHEN THE PEOPLE FEAR THE CORPORATION, THERE IS TYRANNY!Copy linkFacebookEmailNotesMore3ShareLegal AF's Substack BREAKING: Trump Caves in DC police takeover case. Popok briefs. Listen now4 hours ago · 332 likes · 23 comments · Legal AFPedophile Trump Caught Justifying Sick Pedophile Perverse Behaviour In New Footage! Number Go Up, Freedom Go Down - New World Next WeekEverybody's MamáBLACKOUT THE SYSTEM - SEPTEMBER 16-20Read more7 hours ago · 4 likes · 1 comment3Share this postAlicia’s NewsletterWHEN THE PEOPLE FEAR THE CORPORATION, THERE IS TYRANNY!Copy linkFacebookEmailNotesMore3Share