Share this postAlicia’s NewsletterUSA INC-PRIVATE FOR PROFIT-FOREIGN OWNED & CONTROLLED CORPORATION NOT A CONSTITUTIONAL REPUBLIC OR GOVERNMENT!Copy linkFacebookEmailNotesMoreUSA INC-PRIVATE FOR PROFIT-FOREIGN OWNED & CONTROLLED CORPORATION NOT A CONSTITUTIONAL REPUBLIC OR GOVERNMENT!Alicia Lutz-RolowApr 18, 20252Share this postAlicia’s NewsletterUSA INC-PRIVATE FOR PROFIT-FOREIGN OWNED & CONTROLLED CORPORATION NOT A CONSTITUTIONAL REPUBLIC OR GOVERNMENT!Copy linkFacebookEmailNotesMore2Share2Share this postAlicia’s NewsletterUSA INC-PRIVATE FOR PROFIT-FOREIGN OWNED & CONTROLLED CORPORATION NOT A CONSTITUTIONAL REPUBLIC OR GOVERNMENT!Copy linkFacebookEmailNotesMore2Share