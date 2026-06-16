TRUMP& EPSTEIN BABY RAPING FILES...STAY ON THEM
Inside Trump’s Failed $10 Billion IRS Heist
Bill Blum: In his own heist movie, Trump stars as the loser not even Supreme Court immunity can guarantee the president won’t face accountability over his corruption.
https://www.laprogressive.com/law-and-justice/trumps-failed-10-billion-irs-scheme?utm_source=LA+Progressive+NEW&utm_campaign=9a8b6407d6-LAP_News_4_15_April_17_PC4_15_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_61288e16ef-9a8b6407d6-1256601765&mc_cid=9a8b6407d6&mc_eid=761167008b