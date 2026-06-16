YOU BUDDY…ARE AS STUPID AS THE REST OF THEM…YOU WANTED YOUR JOB…WHO ARE YOU KIDDING…YOU STAYED & NO…AFTER HOW MANY DEAD PEOPLE LATER…YOU THINK YOU’RE A WHISTLEBLOWER? FUK YOU!!
IS THAT A MFING TRICK QUESTION? DID WE FORGET WHAT CONSTITUTES EVIL AMERICA? STOP WITH THE DEBATES & EXCUSES FOR THE MURDER OF AMERICANS THAT ARE BEING SYSTEMATICALLY EXTERMINATED…
WHY IS THIS BITCH TALKING NOW? WHY DID SHE NOT EXPOSE THIS EARLIER??? THESE PEOPLE MAKE ME SO SICK! FUK YOU TULSI GABBARD !!
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