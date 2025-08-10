Share this postAlicia’s NewsletterTHE SATANIC MURDER MACHINES THAT ARE ISRAEL & THE 'PRIVATE FOR PROFIT' 'FOREIGN OWNED & CONTROLLED' USA INC.Copy linkFacebookEmailNotesMoreTHE SATANIC MURDER MACHINES THAT ARE ISRAEL & THE 'PRIVATE FOR PROFIT' 'FOREIGN OWNED & CONTROLLED' USA INC.SHAME ON US AMERICA..LAND OF THE FREE-HOME OF THE BRAVE? SERIOUSLY?Alicia Lutz-RolowAug 10, 20253Share this postAlicia’s NewsletterTHE SATANIC MURDER MACHINES THAT ARE ISRAEL & THE 'PRIVATE FOR PROFIT' 'FOREIGN OWNED & CONTROLLED' USA INC.Copy linkFacebookEmailNotesMore6ShareLetters from GodHey Pete Hegseth, Keep Jesus Out Your Damn Mouth 1. A Letter From God To Pete Hegseth…Read more6 hours ago · 36 likes · 1 comment · GodTRADCATKNIGHT ISRAEL/ZIONIST BASHING AGENDA & ENDGAME ISRAEL/ZIONIST BASHING AGENDA & ENDGAME…Read more6 hours ago · 2 likes · Eric Gajewski3Share this postAlicia’s NewsletterTHE SATANIC MURDER MACHINES THAT ARE ISRAEL & THE 'PRIVATE FOR PROFIT' 'FOREIGN OWNED & CONTROLLED' USA INC.Copy linkFacebookEmailNotesMore6Share