THE CLUELESS SUPPOSED LEADER OF THE SUPPOSED FRE WORLD...WHAT A JOKE!EPSTEIN FILES...WE'RE NOT FORGETTING ABOUT THOSE ASSHOLEAlicia LutzMar 12, 202612ShareAngryMaleVet Iran Update. Thursday, 12 March. 511pm EDT. Iran Update. Israeli "wishful thinking". Beirut. Oil. Hormuz. #breakingnews #iran #military… Listen now3 hours ago · 21 likes · 2 comments · AngryMaleVetTee Ashby "US Caught LYING ABOUT CASUALTIES In Iran War - What a Shocker, US Govt caught LYING" Listen now6 hours ago · 28 likes · 7 comments · Tee Ashby ANOTHER TRICK QUESTION???12Share