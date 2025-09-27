SCUM OF THE EARTH USA INC... A 'PRIVATE FOR PROFIT', 'FOREIGN OWNED & CONTROLLED' CORPORATION...FEAR & LOATHING IN AMERICA...AND THEN THERE'S TRUMP THE MFING CHUMP & HIS BAND OF TREASONOUS SCUMBAGS!Alicia LutzSep 27, 202544ShareHow the illusion of an unstoppable force becomes self-fulfilling—and how to stop it.MindWar: The Psychological War on DemocracyFear and Loathing in America“Courage is resistance to fear, mastery of fear—not absence of fear.” —Mark Twain…Read more6 hours ago · 101 likes · 12 comments · Jim Stewartson44Share