:RUSSEL-JAY- GOULD: LISTEN CAREFULLY
THE REAL POSTMASTER GENERAL OF THE DE JURE CONSTITUTIONAL THE' REPUBLIC 'FOR THE' UNITED STATES OF AMERICA...THIS IS NO JOKE...GET EDUCATES AMERICA...
https://www.fortheclaimofthelife.com/global-chief-federal-postal-court-judge-plenipotentiary-judge/
~DALLAS. [~TEXAS]
: SPECIAL-TALK WITH THE POSTMASTER-GENERAL.
: LIVE-LECTURES.
: JOIN WITH THE POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay: Gould.
: GET-MORE-CLOSURE ON THE TEAM-LIGHT-WEBSITE.
: DECEMBER-~2025.: LAUNCHING-LEGENDS-~NOLA: WORKSHOP WITH THE POSTMASTER-GENERAL.
: Russell-Jay: Gould IN THE BIG-EASY.
: NEW-ORLEANS-WORKSHOP:
: WORKSHOP-TOPICS AND LECTURES:
: QUANTUM-BANK-AUTHORIZATIONS, MILITARY-AI-COMMANDS, MARKET-TRADE-PORTS, SYNTAX AND MORE.
: LOCATION & CLIMATE.
: SET ON THE MISSISSIPPI-RIVER WITH THE HUMID-TROPICAL-CLIMATE.
: HISTORICAL-HIGHLIGHTS.
: 1800'S-FRENCH-MILITARY-PORT.
: LONGEST-RUNNING-STREET-CAR IN THE WORLD.
: HOME OF THE MARDI-GRAS. : TOUR OF THE BURBON-STREET AND TAKE-IN OF THE LOCAL-FOOD AND FLAVORS OF THE CRESCENT-CITY.
: VISIT-CANAL-STREET, ST.-LOUIS-CATHEDRAL OR TAKE-RIVERBOAT-RIDE.
: NEW-ORLEANS-TRAVEL-GUIDE. https://www.youtube.com/watch?...
: EARLI-BIRD-TICKETS AND LEARN-MORE:
: JOIN WITH OUR POSTMASTERS-STUDY-GROUP AND LINK UP WITH LIKE-MIND-POSTMASTERS.
: SEVEN-LIVE-STREAMS ON EACH MONTH.
: NOW-SPACE-CLOSURE ON THE STEP-~SEVEN-MECHANICS.
: VIBRANT-COMMUNITY OF POSTMASTERS: LEARNING AND STUDYING, TOGETHER.
: 100'S OF THE AUDIO-SAVES, LISTEN-BACK AND LEARN.
: BOT-CAUTION: CHIEF-NEVER-CALLS-YOU OR PRIVATE-MESSAGES-YOU.: HIDE OF YOUR PHONE-NUMBERS ON THE SOCIAL-MEDIA. :BEWARE OF THE BOTS, PERSONATORS AND SPAMMERS. :BLOCK AND REPORT.
Don't fall for his :bull-shit. He gives you a way to get-out of the fake govern:ment that doesn't work. He's a spoiled :brat.