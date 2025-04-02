POLICE STATE-REMEMBER WHAT I TOLD YOU EARLIER...THESE SCUMBAGS WORK FOR THE INDUSTRIAL MILITARY COMPLEX AS REVENUE COLLECTORS...
THEY DO NOT NOW... OR HAVE EVER...WORKED FOR THE PROTECTION OF THE PEOPLE! EDUCATE YOURSELVES AGAINST THIS TYRANNY SO YOU CAN FIGHT BACK!
THIS BITCH HAS THIS BAD ATTITUDE BECAUSE OF THEIR THIN BLUE LINE…
THE POWER TRIPPING WORKS ITS WAY DOWN TO THE SIMPLE-MINDED CLERKS WHO WORK FOR GOVERNMENT ENTITIES. THEY ARE ACTUALLY THEIR OWN WORST ENEMIES BECAUSE THEY ARE ACTUALLY UNCONSTITUTIONALLY POLICING THEMSELVES…SO SAD!
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IN THIS VIDEO YOU CAN SEE THE RESPECT THEY SHOW TOWARDS THEIR WOMEN POLICE OFFICERS…JUST IMAGINE WHAT THEY THINK ABOUT YOU & ME!!
THIS IS HOW THEY ACT WHEN YOU TURN THE TABLES ON THEM…& BEGIN TO ASK THEM THE SAME BULLSHIT QUESTIONS THEY ASK US…LOL
Yes they have never been on we the Peoples side. They are definitely revenue Gatherers employed but the Corporate Sector.
100%