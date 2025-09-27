10 NEW Rules Every Gun Owner Must Know After Shocking Court Ruling Today…
THE SILENT SHIELD PROTOCOL- INVOKE YOUR 4TH, 5TH & 6TH AMENDMENTS
PRE-EMTIVE DOCUMENTATION STRIKE-CREATE A LEGAL RECORD BY RECORDING THE ENCOUNTER.
THE CONSTITUTIONAL CARRY STATE SHIELD- “I AM LEGALLY CARRYING UNDER STATE CONSTITUTIONAL CARRY LAWS & WILL COOPERATE UNDER CONSTITUTIONAL LAWS.
THE VEHICLE FORTRESS DEFENSE- STOP TALKING
HOME SANCTUARY PROTOCOL- NEVER LET THEM IN WITHOUT A WARRANT. INVOKE THE 4TH AMENDMENT RIGHT
THE MIRANDA ACTIVATION TRIGGER- INVOKE THEM IMMEDIATELY & REMAIN SILENT
THE MOVEMENT NARRATION DEFENSE- PROPERLY AND SLOWLY ANNOUNCE YOUR MOVEMENTS.
THE ESCALATION RECOGNITION SYSTEM- SHIFT INTO ‘DEFENSIVE COMPLIANCE MODE’ (LAWFUL ORDERS ONLY)
THE DISCLOSURE DECISION MATRIX- NEVER BLURT OUT “I HAVE A GUN” OFFICER, I’M LETTING YOU KNOW I AM CARRYING WHILE BOTH YOUR HANDS ARE ON THE STEERING WHEEL.
THE OFFICER SAFETY DESTRUCTION PROTOCOL- OFFICERS MUST ARTICULATE EXACTLY WHAT HE SEES AS A SAFETY RISK CONCERN.