Man...This guy is so compromised...He is NOT going to stop singing that son..."Brought to you By Pfizer!" Stay on his miserable ass Ms Peggy...Thanks for all you do for freedom...God Bless...
ALUMINUM ADJUVANTS ARE NOT PROVEN SAFE
VACCINE INGREDIENTS: TOXIC COCKTAILS WITH NO PROOF OF SAFETY
ZERO DOUBLE-BLIND PLACEBO-CONTROLLED-RANDOMIZED-TRIALS PROVING VACCINE SAFETY
UNVACCINATED CHILDREN HAVE BETTER HEALTH OUTCOMES
THOUSANDS OF PARENTS REPORT INJURIES IN THEIR CHILDREN
VACCINE MAKERS AND THE FDA HAVE A LONG HISTORY OF CORRUPTION
VACCINE MAKERS ARE NOT LIABLE FOR INJURY OR DEATH
DISEASE MORTALITY DECLINED BEFORE THE INTRODUCTION OF VACCINES
OPTIMAL HEALTH COMES FROM RETURNING TO NATURAL PRINCIPLES
THERE’S NO EVIDENCE THAT “VIRUSES” EXIST OR CAUSE DISEASE