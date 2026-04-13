PEDOPHILE HUMAN EATING ELLEN DEGENERATE IS NOT ALONE...THEY ALL HAVE TO BE ERADICATED...THERE IS NO REHABILITATING SUCH SATANIC SCUM...
SO MANY CHILDREN'S LIVES HAVE BEEN TRAUMATIZED $ MURDERED...
ELLEN THE DEGENERATE IS A SOULLESS MONSTER THAT SACRIFICED AND SILENCED INNOCENT PPL, ADULTS AND CHILDREN THEN SHE GETS ONLINE TO SELL “FURNITURE” FOR A RIDICULOUS AMOUNT OF $!..
SHE NAMED “THE FURNITURE” SO PPL THOUGHT SHE WAS SELLING A LIMITED, MOST EXCLUSIVE PRODUCTS....TURNS OUT ELLEN WASN’T SELLING FURNITURE, SHE WAS SELLING CHILDREN AND USED THEIR NAME’S AS A BRAND, HOW SICK IS THAT!
IDK IF ANYONE CAUGHT ONE OF HER SHOWS THAT HAD THE DIDDLER ON, MIGHT HAVE BEEN THE MR. SNUGGLE STUFF... YOUTUBE HAS SHOWN CLIPS WHERE SHE WAS HOLDING THE DIDDLER’S HAND, WELL MORE LIKE HIS PINKY, EITHER WAY, I THOUGHT IT WAS CREEPY, ESPECIALLY BC SHE HAD SAID THAT SHE HAD NEVER WENT TO ANY OF HIS BDAY PARTIES!
ANYWAY, TO MY KNOWLEDGE, SHE HAS TAKEN THE LIVES OF BEAUTIFUL, TALENTED PPL FOR HER SICK AGENDA....RIP STEPHEN “TWITCH” BOSS , LESLIE JORDAN, CATHY PERKOFF AND ANNE HECHE... YOU’LL NEVER BE FORGOTTEN —RaneeSandoval