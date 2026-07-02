NOTHINGS MAKES ME WANT TO VOMIT MORE THAN THE DISGUSTING PEDOPHILIA THAT HAS ENGULFED AMERICA IN THE HIGHEST PROFESSIONS...IT'S WHAT HAPPENS WHEN WE DON'T STAY INVOLVED IN THE POLITICAL ARENA...STAY ON THE FILESAlicia LutzJul 02, 202644ShareJoe Tuzara, M.D. @Arutz Sheva (Israel National News)Hollywood Child Star Found Dead After Exposing Ashton Kutcher as Child Trafficking KingpinBy Baxter Dmitry…Read more5 days ago · 32 likes · 3 comments · Joe Tuzara, M.D. @TuzaraPostSeemorerocks Clinton Foundation child trafficking in VENEZUELARead morea day ago · 19 likes · 4 comments · Robin Westenra44Share