Share this postAlicia’s NewsletterMUSIC INDUSTRY...IF YOU SUCCEED...YOU HAVE TO DIE...YOUR DEMISE MAKES BILLIONS FOR YOUR HANDLERS... Copy linkFacebookEmailNotesMoreMUSIC INDUSTRY...IF YOU SUCCEED...YOU HAVE TO DIE...YOUR DEMISE MAKES BILLIONS FOR YOUR HANDLERS... Alicia Lutz-RolowMay 22, 20254Share this postAlicia’s NewsletterMUSIC INDUSTRY...IF YOU SUCCEED...YOU HAVE TO DIE...YOUR DEMISE MAKES BILLIONS FOR YOUR HANDLERS... Copy linkFacebookEmailNotesMore3Share4Share this postAlicia’s NewsletterMUSIC INDUSTRY...IF YOU SUCCEED...YOU HAVE TO DIE...YOUR DEMISE MAKES BILLIONS FOR YOUR HANDLERS... Copy linkFacebookEmailNotesMore3Share