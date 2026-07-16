MAN IF WE DON'T REIN IN THIS STUPID PEDOPHILE MFER SOON...WE ARE JUST ASKING FOR IT. PROFESSOR MIRANDI KICKING EVERYBODYS ASSES WITH TRUTH!STAY ON THE FILESAlicia LutzJul 16, 2026312ShareExplosions at an unknown location, during what U.S. Central Command said are strikes on Iran. U.S. Central Command/Handout via Reuters.Drop Site NewsU.S. and Iran trade strikes for 5th day; 103 House Democrats vote to end Israel aid; Over 200 dead in Congo massacresFrom Drop Site…Read more2 hours ago · 235 likes · 1 comment · Drop Site News312Share
All is distraction except for This:https://www.youtube.com/watch?v=BXNKLClcPl0