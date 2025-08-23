Share this postAlicia’s Newsletter"MAKE ZIONIST JEWS GREAT AGAIN"...THAT'S WHERE THE FUK WE ARE TODAY...WTFU AMERICA!Copy linkFacebookEmailNotesMore"MAKE ZIONIST JEWS GREAT AGAIN"...THAT'S WHERE THE FUK WE ARE TODAY...WTFU AMERICA!Alicia LutzAug 23, 20252Share this postAlicia’s Newsletter"MAKE ZIONIST JEWS GREAT AGAIN"...THAT'S WHERE THE FUK WE ARE TODAY...WTFU AMERICA!Copy linkFacebookEmailNotesMore4Share2Share this postAlicia’s Newsletter"MAKE ZIONIST JEWS GREAT AGAIN"...THAT'S WHERE THE FUK WE ARE TODAY...WTFU AMERICA!Copy linkFacebookEmailNotesMore4Share