LITERALLY LAUGHING MY ASS OFF! WHERE THE HELL IS EVERY OTHER AMERICAN WHO THINKS LIKE THIS GIRL..
SHE IS A MIRROR OF ME!!
This Week in Stupid: September 27th Edition:
Nancy defines it, Lindsey refines it, and so much more...
LITERALLY SERIOUSLY LMAO…SHE IS BRILLIANT AND BEYOND FEARLESS…
YOU ARE AWESOME GIRL...I KNOW YOU ARE NOT A RACIST. I AM INTELLIGENT ENOUGH TO READ BETWEEN YOUR LINES TO SEE WHAT YOU ARE TRYING TO PROVE TO THE SHEEP OUT THERE…
KEEP SHOWING AMERICA HOW SOME OF US WILL NOT BE LED THROUGH FEAR PORN...OR SILENCED THROUGH SO CALLED ‘APPROPRIATE BULLSHIT’ SOMEBODY CAME UP WITH JUST TO SHUT US UP!
YOU ARE A BREATH OF FRESH AIR!! I DON’T AGREE WITH THE KKK (I AM OF CUBAN DECENT) BUT I SURE AS HELL DEFEND THEIR RIGHT TO EXIST & SPEAK, AS LONG AS THEY DON’T HURT ANYONE PHYSICALLY...
WORDS CAN’T HURT YOU...IF THEY DO, GROW THICKER SKIN ALREADY…WORDS CAN’T KILL YOU...THEY ARE JUST WORDS…
FIRST AMENDMENT TRUMPS DUMBASSES’ FEELINGS EVERY TIME! STOP CENSORING YOURSELVES AMERICA...THANKS FOR THE LAUGH OUT LOUD GIRL...
FIRST AMENDMENT RULES TODAY...FIRST AMENDMENT RULES FOREVER...