IMPORTANT VIDEO WITH AN IMPORTANT EXPLANATION YOU MAY NEED TO KNOW...
STAY ON THOSE EPSTEIN TRUMP BABY RAPING FILES AMERICA...IT'S WORKING
WATCH THIS VIDEO ALL THE WAY THRU...MAYBE THIS VIDEO WILL HELP MANY UNDERSTAND THE CHANGE IN A PERSON YOU KNOW OR KNEW… WHO IS NO LONGER THE SAME...
NOTHING HAS EXPLAINED BETTER OF WHAT IAM DEALING WITH EVERY SINGLE DAY OF MY LIFE...SINCE I HAVE CHOSEN TO FOLLOW TRUTH & STAYING IN HIS LIGHT...
THAT IS THE PATH HE CHOSE FOR ME & MANY OTHERS...BECAUSE HE KNEW WE WOULD CARRY HIS FIGHT THRU TO THE END...
NOT BECAUSE THOSE OF US THAT SEE EVERYTHING FOR WHAT IS...ARE BETTER THAN THOSE WHO DON’T OR CHOOSE NOT TO SEE...BUT BECAUSE HE KNOWS WE WILL FIGHT FOR THE GIFT OF FREEDOM HE BLESSED US WITH…TO OUR LAST BREATH
IT MAKES FOR A VERY PAINFUL AND LONELY LIFE.. FULL OF CRITICISM & EVEN HATRED AT TIMES...BUT I AM ONE OF MANY MESSENGERS HE HAS CHOSEN TO WAKE THE MASSES UP & THAT IS THE JOB HE HAS GIVEN ME...WHETHER I WANTED THE JOB OR NOT...
EVERYBODY HATES THE MESSENGER...
NOBODY LIKES TO BE HATED...I AM NO EXCEPTION TO THAT...PAY ATTENTION TO THE WORDS OF THIS VIDEO...IT SAYS IT BETTER THAN I EVER COULD...