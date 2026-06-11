HISTORY WILL JUDGE ALL MONSTERS INVOLVED IN THE SATANIC DRIVEN TYRANNY THAT IS BEING ALLOWED TO DESTROY HUMANITY...USA INC INCLUDED...STAY ON THOSE FILESAlicia LutzJun 11, 202633ShareThe Hartmann ReportHistory Will Call Them Monsters: The Politicians Who Cage Children and Called It PatriotismThese people are monsters…Read more2 days ago · 32 likes · Thom HartmannThe Hartmann ReportHistory Will Call Them Monsters: The Politicians Who Cage Children and Called It PatriotismThese people are monsters…Read more2 days ago · 32 likes · Thom Hartmann33Share