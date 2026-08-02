GREGORY MANNARINO
STAY ON THE FILES
Gregory’s Newsletter
THE U.S.-IRAN WAR IS OVER... (HOW IRAN WON THE WAR VIA ASYMMETRIC DETERRENCE). Mannarino
Lions article link…
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8 hours ago · 34 likes · 4 comments · Gregory Mannarino
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SURRENDER. How Iran Just Won The War. Trump Threatens Strikes. Iran Responds By Widening And Hitting More Targets. Then Trump Backs Down Saying... "A RAPID DEAL COULD BE CLOSE."
Lions. There is just no way. No words I can write that can accurately describe what just happened…
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10 hours ago · 59 likes · 45 comments · Gregory Mannarino
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Lions Alert! IRAN EXPANDS THE TARGET MAP... AND THE U.S. WARNS 10 MIDDLE EASTERN COUNTRIES OF AIRSPACE CLOSURES.
Lions. Trump is threatening another round of strikes against Iran, as Kuwait says Iranian drones targeted several vital facilities, including a government building…
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a day ago · 84 likes · 59 comments · Gregory Mannarino
Gregory’s Newsletter
Trump Weighs New Strikes On Iran. (War Has Become The Business Model). "IF THE STRIKES KEEP FAILING...THEN THE WAR MACHINE KEEPS SUCCEEDING."
Lions…. THE DEFINITION OF INSANITY IS DOING THE SAME THING OVER AND OVER AGAIN…. AND EXPECTING A DIFFERENT OUTCOME…
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a day ago · 91 likes · 31 comments · Gregory Mannarino