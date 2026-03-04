GREGORY MANNARINO
SIMULTANEOUS-MULTIPLE CRISIS EVENTS GOING FROM BAD TO WORSE... RAPIDLY. Mannarino
MY THOUGHTS, GREGORY…
GREG... YOU NEED TO BLOW THOSE TYPES OF DUMBASS BOOTLICKERS OUT OF YOUR ASS...THEY ARE NOT WORTH YOUR SPIT OR THE ENERGY TO EVEN BREAK IT DOWN...MOST PEOPLE DON'T HAVE A FUKING CLUE ABOUT WHAT IS RIGHT AROUND THE CORNER...FOR ALL WE KNOW..IT'S AI OR SOME OTHER BULLSHIT TROLL OR PLANT...OUR TIME IS TOO PRECIOUS TO GIVE THESE IDIOTS ANY ENERGY...WE ARE GOING TO NEED IT VERY SOON, AND YOU KNOW THAT... HUGS...ALICIA