GET IT TOGETHER AMERICA...STOP GETTING PLAYED BY THESE DEMONIC BASTARDS...EDUCATE-EDUCATE-EDUCATESTAY ON THE DAMN FILES TOOAlicia LutzJul 02, 202634ShareTracy Treloar IT WAS ALL A LIE! THE PLAN: New Christ, New America - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=ejwEaSq5l98Link in comments… Listen now9 hours ago · 5 likes · 11 comments · Tracy TreloarTracy Treloar 🔴 Cult or Culture? Exposing the Twisted "New Gospel" of American Christianity - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=6zDthQseNjI&t=28sLink in comments… Listen nowa day ago · 8 likes · 5 comments · Tracy Treloar34Share