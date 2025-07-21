Share this postAlicia’s NewsletterGAZA--THE FACT THAT AMERICA IS INVOLVED IN THIS MURDERING GENOCIDE IS BEYOND RETRIBUTION...Copy linkFacebookEmailNotesMoreGAZA--THE FACT THAT AMERICA IS INVOLVED IN THIS MURDERING GENOCIDE IS BEYOND RETRIBUTION...AMERICA...KEEP THIS HORROR FRONT & CENTER IN YOUR POSTINGS...Alicia Lutz-RolowJul 21, 20253Share this postAlicia’s NewsletterGAZA--THE FACT THAT AMERICA IS INVOLVED IN THIS MURDERING GENOCIDE IS BEYOND RETRIBUTION...Copy linkFacebookEmailNotesMore4ShareA BIGGER STAIN IN AMERICAN HISTORY AS WELL3Share this postAlicia’s NewsletterGAZA--THE FACT THAT AMERICA IS INVOLVED IN THIS MURDERING GENOCIDE IS BEYOND RETRIBUTION...Copy linkFacebookEmailNotesMore4Share