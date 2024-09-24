Share this postAlicia’s NewsletterEveryone In Congress Is Owned - By The American Israel-Public Affairs Committee Turn on audio (4min)Copy linkFacebookEmailNotesMoreEveryone In Congress Is Owned - By The American Israel-Public Affairs Committee Turn on audio (4min)IT'S WAY PAST TIME WE THE PEOPLE REMOVE THE TREASONOUS CONGRESSAlicia Lutz-RolowSep 24, 20241Share this postAlicia’s NewsletterEveryone In Congress Is Owned - By The American Israel-Public Affairs Committee Turn on audio (4min)Copy linkFacebookEmailNotesMore1ShareDon’t Need A Civil War Against Each Other - We Need A War Against Congress1Share this postAlicia’s NewsletterEveryone In Congress Is Owned - By The American Israel-Public Affairs Committee Turn on audio (4min)Copy linkFacebookEmailNotesMore1Share