EVERYDAY WE ALLOW THIS BASTARD PEDOPHILE RO REMAIN IN OFFICE, WE ARE CLOSER TO SEEING BOMBS GOING OFF ON OUR STREETS. ARE WE READY FOR THAT? IT'S COMING. LET'S KEEP UP THIS FUKERY & SEE.LISTEN UP...COL DOUGLAS MACGREGOR IS SPELLING IT OUT FOR OUR ENTITLED DUMBASSES!!!Alicia LutzJul 16, 202633ShareTracy Treloar First International Congress of Noahides Set for Jerusalem This November - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=08SA7gVYMbg&t=193sLink in comments… Listen nowa day ago · 4 likes · 1 comment · Tracy TreloarTracy Treloar The Noahide Laws Cometh: (Let's Connect some Dots)! - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=-EekiA7L40sLink in comments… Listen nowa day ago · 1 like · 1 comment · Tracy Treloar33Share