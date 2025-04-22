COSTCO & WALMART- 12 CONTAMINATED PRODUCTS...
EX COSTCO & WALMART EMPLOYEES WARN US NOT TO BUY
COSTCO- LIST OF 12 CONTAMINATED PRODUCTS
MAYONNAISE
STRAWBERRIES
KIRKLAND TRAIL MIX
KIRKLAND BATTERIES
NUTIVA ORGANIC COCONUT OIL
HANNAH ORGANIC HUMMUS
KIRKLAND MOISTURE SHAMPOO & CREME RINSE
KIRKLAND ROTISSERIE CHICKEN
HOT DOG & SODA COMBO
KIRKLAND 72 FROZEN BUTTER CROISSANTS
COSTCO COOK BOOKS
KIRKLAND DAILY MULTI VITAMIN
WALMART - LIST OF 10 ITEMS NOT TO BUY
MARKETSIDE BAGGED BROCCOLI FLORETS
GREAT VALUE CHICKEN BROTH CARTONS
GREAT VALUE VANILLA ICE CREAM SANDWICHES
EQUATE ANTI-BACTERIAL VARIETY PACK
GREAT VALUE COOKIE & CARAMEL BAR
GREAT VALUE ALMOND MILK
GREAT VALUE FROSTED STRAWBERRY TOASTER PASTRIES
GREAT VALUE ORIGINAL MELT & DIP CHEESE
GREAT VALUE PEPPERONI PIZZA SNACKS ROLLS
GREAT VALUE ALMOND CRUNCH HONEY OATS CEREAL
A contaminated cook book? Good list. Thank you for posting. 👍🏻