Alicia’s Newsletter

Alicia’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
NAHLS's avatar
NAHLS
40m

Alicia, If that is true, why are you still here talking your shit, shouldn't you have been annihilated also ?

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Alicia Lutz-Rolow
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture