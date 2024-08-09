AUTHORIZATIONS WITH THESE CLAIM-LIFE-CONTRACTS BY THIS POSTMASTER-GENERAL:
Russell-Jay: Gould.
SOLITARY WEBSITE FOR THE VALID CLAIM CONTRACT BY THE POSTMASTER-GENERAL:
Russell-Jay: Gould'S-AUTHORIZATION
NATIVITY-CLAIM ON YOUR BIRTH. SERVING CITIZENS OF THE WORLD
CHILDREN. [PARENTS MUST COMPLETE THEIRS FIRST.]
GOOD JOB IN YOUR FINDING OF YOURSELF AND THE WORLD.
Yes! You CAN GET A Claim of the Life contract HERE; NO MATTER WHERE IN THE WORLD YOU LIVE!
FOR THESE NATIVITY-CLAIM-CONTRACTS OF THIS WEBSITE ARE WITH THE SEALS AND AUTOGRAPHS BY THE CONTRACTING-POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay Gould.
https://www.fortheclaimofthelife.com/
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