ARE THEY GETTING READY TO SPEED UP THE MASS MURDERING?
WAKE UP...WAKE UP...WAKE THE FUCK UP!!!
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HOW MANY TFL BOARD DIRECTORS KNOW THAT TFL HAVE DEPLOYED AN ILLEGAL ELECTRONIC SURVEILLANCE HARDWARE SYSTEM CONNECTED TO THE CCP WHOS REAL PURPOSE IS MASS MURDER
HOW MANY TFL BOARD DIRECTORS KNOW THAT THEY HAVE DEPLOYED AN ILLEGAL ELECTRONIC SURVEILLANCE HARDWARE SYSTEM CONNECTED TO THE CCP - BUT HOW MANY OF THEM DO YOU THINK KNOW ITS REAL PURPOSE, MASS MURDER ! INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK…
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