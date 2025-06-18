AMERICA...IF YOU CAN'T SEE THE SCUM WE CALL LEADERS HOW I SEE THEM...YOU ARE WILFULLY REMAINING IGNORANT!
TRUMP & ALL THESE MFERS NEED TO BE YANKED OUT OF POWER- THEY ARE VILE, WICKED TRAITORS WHO HAVE DISGRACED AMERICA...
At a House Armed Services Committee hearing on Thursday, Rep. Gabe Vasquez (D-NM) questioned Defense Sec. Pete Hegseth talks about his knowledge of the border. THE RESULT? WHO DOESN’T KNOW A FUCKING THING & CAN’T ANSWER A FUCKING QUESTION HONESTLY AND FORTHCOMING. CAN YOU SAY REMOVE THIS TREASONOUS, MONEY GRUBBING SCUM PIG FROM POWER NOW?