AMERICA IS NOW INFESTED WITH JEWISH 3 LETTER STANDING ARMIES SPECIFICALLY PROHIBITED BY OUR ORGANIC CONSTITUTION 'FOR THE' UNITED STATES OF AMERICA...WTFU! EPSTEIN TRUM BABY RAPING FILES...STAY THE COURSE...Alicia LutzJun 06, 202644ShareCOGNITIVE-LOONTHE 144,000 WERE NEVER PEOPLERead more3 days ago · 3 likes · hans jonssonSeemorerocks Why Peter Thiel is moving to ArgentinaRead more3 days ago · 11 likes · 4 comments · Robin WestenraAUTHOR KRISTEN STAFFORD -HOWE MTN TRUMP GETS RUDE AWAKENING Listen now3 days ago · 67 likes · 5 comments · KRISTEN STAFFORD -HOWE44Share