************************Excerpted from the film “Devils Advocate”*******************************

https://www.bitchute.com/video/aG0PnZKD45Vr/?list=notifications&randomize=false

Who Presides over the Voodoo Cursed Legal System Part 2 Revelation of the Method.

https://www.bitchute.com/video/X24DeHx8R5lV

Related video: T.H.E.Y. Tell You | Tucker Carlson: The Truth About “Eating Pets in Springfield, Ohio:

https://old.bitchute.com/video/f8wAo7XqDeIT